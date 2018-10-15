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15 Ekim 2018 Pazartesi 21:15

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlendiği operasyonda uyuşturucu maddeyi tuvalete döken şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balıkesir Narkotik...

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlendiği operasyonda uyuşturucu maddeyi tuvalete döken şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Balıkesir Narkotik Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Şube Amirliği ekipleri, Gazicelal Mahallesi’nde Ş.K.’nın (49) üzerinde 67 gram bonzai maddesi ele geçirdi. Ş.K’nın uyuşturucu maddeyi satın aldığı ileri sürülen A.B. (28) isimli kadının evine de operasyon yapan ekipler, ıslak vaziyette 190 gram bonzai maddesi ele geçirdi. İkametin tuvalet kısmına uyuşturucu madde dökmekte olan A.Y. (37) ile beraber toplam 3 kişi suçüstü yakalandı. Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Edremit Narkotik Şube Amirliğine götürüldü. Polisin ilçede uyuşturucu ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
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