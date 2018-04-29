Balıkesir’de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Balıkesir’de narkotik polislerinin sıkı takip sonucu yakaladığı uyuşturucu satıcısı H.C., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Balıkesir’de uyuşturucu ticareti yapan bir şahıs tutuklandı. Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada kullanıcı konumdaki bir şahısın üzerinden 1.18 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulama neticesinde uyuşturucu maddeyi H.C.’den satın aldığını bildirmesi üzerine, polis ekiplerince H.C.’nin ikametinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan H.C., adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.