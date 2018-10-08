Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ikamet eden 3 yaşındaki Merve İ., birinci kattaki evlerinin balkonunda sandalyenin üzerine çıkıp aşağıya bakmak isterken dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ikamet eden 3 yaşındaki Merve İ., birinci kattaki evlerinin balkonunda sandalyenin üzerine çıkıp aşağıya bakmak...