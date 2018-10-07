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07 Ekim 2018 Pazar 10:29

Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde gece balkondan düşen 4 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evlerinin balkonunda...

Balkondan düşen şahıs hayatını kaybetti
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Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde gece balkondan düşen 4 çocuk babası şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı evlerinin balkonunda yatan 38 yaşındaki Serdar Çullu balkondan düştü. Evin ikinci katından zemine düşen Çullu ağır yaralandı. Çullu’nun balkondan düştüğünü fark edenler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Kadirli 7 Mart Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Serdar Çullu hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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