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18 Kasım 2017 Cumartesi 23:01

Bandırma Limanı’nda denize düşen araç

Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı’nda, içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç denize düştü. Araçtaki 3 kişi kurtarılırken, kayıp olarak aranan bir kişinin ise cesedine ulaşıldı.

Bandırma Limanı'nda denize düşen araç
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Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Çelebi Limanı’nda, içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç denize düştü. Araçtaki 3 kişi kurtarılırken, kayıp olarak aranan bir kişinin ise cesedine ulaşıldı.

Bandırma Çelebi Limanı’nda denize düşen araçta bulunan ve liman çalışanlarının kurtardığı Mustafa Karakaya (33), Ahmet Şimşek (28) ve Mustafa Gürbüz (68) ambulanslarla kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, araçtaki diğer şahıs Mehmet Alakuş’un ise cansız bedenine ulaşıldı. Alakuş’un cenazesi, Bandırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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