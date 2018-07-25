Bangladeş’te toprak kayması: 4 ölü

Bangladeş’te aşırı yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş’te aşırı yağış sonucu meydana gelen toprak kaymasında bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bangladeş’te son 2 gündür aralıksız yağan aşırı yağış sonucu toprak kayması meydana geldi. Olay bu sabah yerel saat ile 6 sularında Cox’s Bazar şehrinin Guney Rumaliler kasabasında gerçekleşti. Dağ kenarında yaşayan bir ailenin evi üzerine çöken toprak 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Cox’s Bazar Valisi Kazi Abdur Rahman ise bir aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, her türlü yardımı yaparak ailenin yanında olacağını belitti.