Bank Asya yöneticileri hakim karşısına çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarından olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya’nın eski genel müdürü ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 33 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ’nün finans kaynaklarından olan Bank Asya’nın aralarında eski genel müdür ve yöneticilerinin de bulunduğu 14’ü tutuklu 33 sanık hakkında ’’silahlı terör örgütü kurmak’’ ve ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü katıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan eski Bank Asya Kart Teknolojileri Müdür Vekili Ali Safi, “Ocak ayında çağrı yapılmasına rağmen o ay bankaya herhangi bir para yatırmadım, sadece Ağustos ayında bankanın mobbingine maruz kaldım ve o ay maaşını çekmeyip bankada bıraktım. Örgütle bağlantılı herhangi bir derneğe üye olmadım ve ByLock kullanmadım, beraatini talep ediyorum” dedi.

Eski Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik ise, “FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığıma yönelik iddiayı kabul etmiyorum, yönetim kadrosunda ise sadece 3 kişiyi tanıyorum. Milletin evini arabasını satarak para yatırdığı dönemde ben bu bankadan para çektim. Örgütsel amaçla hareket etsem böyle mi yapardım?" ifadelerini kullandı.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı’nın ’’silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’’ suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar, bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan diğer sanıklar Ahmet Gökhan Çeviker, Ali Safi, Alparslan Emre Türker, Bülent Güngör, Eken Berber, Ender Şahin Arslan, Eyüp Belen, Eyüp Şeşen, Ferudun Tükenmez, Fuat Akgün, Güngör Avcı, Hasan Gül, Hasan İnan, Hüseyin Sevil, İbrahim Öğüdücü, Kadir Kudret Öcal, Kahraman Bora, Atilla Topçu, Fatih Özkan, Mehmet Fatih Tuzlakoğlu, Kamil Tümer, Murat Kızgın, Naci Manga, Nail Kalay, Nuri İnci, Selçuk Kösebalaban, Telat Altun, Yusuf Çilkoparan, Yusuf Tatar, Zekeriya Tütüncü ve Zihni Zeytun’un ise ’’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor. Abdullah Çelik’in 2011 yılında bankaya genel müdür olarak atanmasından sonra banka faaliyetleri ve görev atamalarında örgütle irtibatlı kişilere öncelik tanındığı bilgisinin yer aldığı iddianamede, Aralık 2013- 30 Haziran 2014’te bu bankada 334 bin 123 hesabın açıldığı, hesap açılışlarının 6 Ocak 2014’ten itibaren artış gösterdiği, en fazla hesap açılışının 30 Ocak 2014’te 6 bin 69 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor.

"Yazışmalardan sonra 711 bin 500 euro yatırdılar"

Açılan hesap sayısındaki artışın bir yönlendirmenin neticesi olduğu kaydedilen iddianamede, bireysel müşterilerin kredi kayıt bürosu sorguları yapılarak başka bankalardan kredi kullandıkları, kullanılan kredi tutarlarının Bank Asya’ya transfer edilmesiyle çok sayıda hesap açıldığı, kredi tutarlarının genellikle 10 bin ile 30 bin lira arasında değişiklik gösterdiği ve transferlerin bankanın likidite riskinin azaltılması amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Örgüt elebaşısı Fetullah Gülen’in "para yatırma" talimatının ardından banka yöneticilerinin mesajlarına ve çalışanlar arasındaki bazı e-posta ve mesajlara yer verilen iddianamede, yazışmalardan 10 gün sonra bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AS’nin banka hesabına 22 Ocak 2014’te 711 bin 500 euro, CNR grubu firması Dünya Gıda Hizmetleri Ltd. Şti’nin ise 3 Şubat 2014 ile 23 Mayıs 2014 arasında toplam 676 bin 331 lira lira aktardığının tespit edildiği dile getiriliyor. Kaynağı açıklanamayan yüklü miktardaki paranın müşteriler bankada yokken hesaplarına yatırıldığı ve yüklü miktardaki paranın ekonomik sisteme dahil edilerek bu hesaplar üzerinden yasallaştırıldığına dikkat çekilen iddianamede, yapılan bu işlemlerden müşterilerin bir kısmının haberinin olmadığı veya sonradan banka dekontlarının imzalatıldığında haberlerinin olduğu, müşteri hesaplarına bloke konulduğu, banka çalışanı sanıkların kaynağını bilmedikleri yüklü paraları hesaplara aktardıkları ve işlem yapıldıktan sonra şüpheli işlem bildiriminde bulunmamaları nedeniyle FETÖ’ye fon sağlanması, toplanması ve aklama faaliyetine iştirak ettikleri iddia ediliyor.