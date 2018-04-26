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26 Nisan 2018 Perşembe 14:21

Bank Asya yöneticileri hakkındaki davada 4 sanığa tahliye

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarından Bank Asya’nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 33 sanığın, ’’silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından yargılandığı davada tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Bank Asya yöneticileri hakkındaki davada 4 sanığa tahliye
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finans kaynaklarından Bank Asya’nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 33 sanığın, ’’silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği" suçlarından yargılandığı davada tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün finans kaynaklarından olan Bank Asya’nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklu 33 şüpheli hakkında ’’silahlı terör örgütü kurmak’’ ve ’’Sailahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçlarından 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların tümü katıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların alfabetik sıraya göre savunmaları alındı.

Savunma yapan sanıklar suçlamalarla ilgilerinin bulunmadığını ve örgütle bir bağlantılarının olmadığını savunarak, tahliye ve beraatlerini talep etti. Sanık avukatları da tahliye ve beraat verilmesi talepli savunmalar yaptı.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Safi, Murat Kızgın ve Alparslan Emre Türker’in, suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumuna göre, tutuklu sanık Nuri İnce’nin ise savunmasının alınması, tutuklu kaldığı süre ve sağlık problemleri nedeniyle tahliye edilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
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