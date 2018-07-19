ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 11:37

Banka önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Trabzon’da bir bankanın önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede çantada kıyafet olduğu belirlendi.Kahramanmaraş Caddesi’nde bir bankanın önüne bırakılan çantayı gören banka güvenlik görevlileri durumu polise...

Banka önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Trabzon’da bir bankanın önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede çantada kıyafet olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Caddesi’nde bir bankanın önüne bırakılan çantayı gören banka güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu yeri emniyet şeridi ile çevirirken, yapılan incelemede çantadan kıyafet çıktı. Çanta daha sonra polis ekipleri tarafından alınarak götürülürken, yol da ulaşıma açıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku