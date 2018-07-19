Banka önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi

Trabzon’da bir bankanın önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede çantada kıyafet olduğu belirlendi.Kahramanmaraş Caddesi’nde bir bankanın önüne bırakılan çantayı gören banka güvenlik görevlileri durumu polise...

Trabzon’da bir bankanın önüne bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Yapılan incelemede çantada kıyafet olduğu belirlendi.

Kahramanmaraş Caddesi’nde bir bankanın önüne bırakılan çantayı gören banka güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu yeri emniyet şeridi ile çevirirken, yapılan incelemede çantadan kıyafet çıktı. Çanta daha sonra polis ekipleri tarafından alınarak götürülürken, yol da ulaşıma açıldı.