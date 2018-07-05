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05 Temmuz 2018 Perşembe 20:21

Bankaya para yatırmaya giderken 20 bin TL buldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bankaya para yatırmaya giderken cadde üzerinde 20 bin TL bulan iş adamı, emniyete giderek parayı yetkililere teslim etti.Bodrumlu iş adamı Cengiz Özgüleşir, bankaya para yatırmaya giderken Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde...

Bankaya para yatırmaya giderken 20 bin TL buldu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde bankaya para yatırmaya giderken cadde üzerinde 20 bin TL bulan iş adamı, emniyete giderek parayı yetkililere teslim etti.

Bodrumlu iş adamı Cengiz Özgüleşir, bankaya para yatırmaya giderken Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 20 bin TL buldu. Özgüleşir, iki deste halinde olan parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya’ya teslim etti. Kısa bir süre önce de Erkan Fetvacı isimli bir vatandaşın 20 bin lirasını kaybettiği için emniyete müracaat ettiği öğrenildi. Karakol Amiri Fevzi Söztutar, örnek davranışından dolayı iş adamına teşekkür ederek, parayı sahibine teslim etti.
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