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24 Temmuz 2018 Salı 19:56

Baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu

Çorum’un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen çocuğun cesedine yaklaşık 2,5 süren arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Baraj gölüne düşen çocuğun cesedi bulundu
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Çorum’un Osmancık ilçesinde baraj gölüne düşen çocuğun cesedine yaklaşık 2,5 süren arama çalışmaları sonucu ulaşıldı.

Osmancık ilçesi Karaçaköy köyü yakınlarında ailesiyle birlikte Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES baraj gölüne gelen ve kardeşiyle birlikte beton bent üzerinde otururken baraj gölüne düşen Ali Arda Çiçek (10) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatılmıştı. AFAD ekipleri tarafından yaklaşık 2,5 süren çalışmalar sonucu küçük çocuk bulundu. Baraj gölüne düştüğü noktadan yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunan Ali Arda Çiçek’in cansız bedeni botla kıyıya çıkartıldı. Çocuğun cesedi otopsi için ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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