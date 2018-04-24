ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:16

Barajda bulunan cesedin kimliği belirlendi

Denizli’de dün baraj göletinde bulunan erkek cesedinin 14 gündür kayıp olan bir gence ait olduğu öğrenildi.Pamukkale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti’nde dün bir erkek şahsa ait ceset bulundu. Balık tutan vatandaşların...

Barajda bulunan cesedin kimliği belirlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Denizli’de dün baraj göletinde bulunan erkek cesedinin 14 gündür kayıp olan bir gence ait olduğu öğrenildi.

Pamukkale ilçesinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti’nde dün bir erkek şahsa ait ceset bulundu. Balık tutan vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım isteyerek su üstünde bulunan cesedi çıkardı. Ceset daha sonra kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin, ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Satılmış Maldan’a ait olduğu kaydedildi. Evli olan Maldan’ın vücudunda otopside herhangi bir darp ya da boğuşma izlerine rastlanmadığı belirlenirken şahsın gölete düşerek boğulup hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan şahsın aile üyelerinin ve yakın çevresinin de Maldan’ın kayıp olduğunu ve bulunması için özellikle sosyal paylaşım siteleri üzerinden paylaşımlar yaparak aradıkları kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku