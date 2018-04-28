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28 Nisan 2018 Cumartesi 13:48

Barışmak için gelen arkadaşını öldüren sanığa 10 yıl hapis

Bursa’da, kavga ettikten bir gün sonra babasıyla birlikte evine gelen arkadaşını öldüren, babasını ise yaralayan 19 yaşındaki Serhat Karakaya’ya 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Barışmak için gelen arkadaşını öldüren sanığa 10 yıl hapis
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Bursa’da, kavga ettikten bir gün sonra babasıyla birlikte evine gelen arkadaşını öldüren, babasını ise yaralayan 19 yaşındaki Serhat Karakaya’ya 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, Yıldırım Karapınar Mahallesi’nde 2016 yılının son günü meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Sertkaya ile Orhan Tekin, bir gün önce kavga etti. Orhan Tekin daha sonra babası Veysi Tekin’i de yanına alarak, barışmak için Serhat Sertkaya’nın evine gitti. Ancak görüşme sırasında yine kavga çıktı ve Serhat Sertkaya ruhsatsız tabancası ile rastgele ateş etti. Kurşunlara hedef olan Orhan Tekin ile babası Veysi Tekin yaralanarak ambulans ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Orhan Tekin hayatını kaybederken, Veysi Tekin ise tedavi altına alındı. Serhat Sertkaya tutuklandı.

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’adam öldürmek’ suçundan hakkında dava açılan Serhat Sertkaya, son kez hakim karşısına çıktı. Sertkaya, "Olaydan bir gün önce Orhan Tekin ile kavga ettik. Sonraki gün benim olmadığım sırada evime gelmişler. Bunu haber alınca eve geldim. ’Baskın yaptıklarını’ düşünerek rastgele ateş ettim. Maksadım öldürmek değil, korkutmaktı. Sonradan barışmak için geldiklerini öğrendim" dedi.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Serhat Sertkaya’ya cinayetten 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sertkaya’ya ayrıca ’yaralama’ suçundan 2 yıl, ruhsatsız silah taşımaktan da 2 yıl olmak üzere 4 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalarda hükmün okunması ertelendi.
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