Bariyerlere çarpan tır alev aldı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ankara Caddesi’nin Naldöken Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mesut A. idaresindeki çatı izolasyon malzemesi yüklü 34 DN 2373 plakalı tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildikten sonra alev aldı. Şoför Mesut A. kendi imkanları ile yanan tırdan çıkarken çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.