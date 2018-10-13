Bartın Emniyetinden ‘Hırsız Kapanı’ uygulaması

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Hırsız Kapanı’ uygulamasında 15 şüpheli yakalanırken, yasa dışı günübirlik evlere 59 bin 425 TL ceza kesildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Hırsız Kapanı’ uygulamasında 15 şüpheli yakalanırken, yasa dışı günübirlik evlere 59 bin 425 TL ceza kesildi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik ‘Hırsız Kapanı’ uygulaması yapıldı. Uygulamada suç örgütleri ve suçlular tarafından kullanılmaya müsait olan yasa dışı günübirlik evlere de operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, günübirlik ev sahiplerine 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet suçundan 59 bin 425 TL ceza yazıldı.