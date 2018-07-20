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20 Temmuz 2018 Cuma 14:01

Bartın’da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Bartın’da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.İddiaya göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi ve Paşalılar köyünden aldığı yolcuları ilçeye götüren İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 plakalı minibüs, Meydan...

Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı
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Bartın’da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi ve Paşalılar köyünden aldığı yolcuları ilçeye götüren İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 plakalı minibüs, Meydan köyü mevkiinde freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada minibüs şoförü İsmail Eser ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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