Başakşehir’de fabrika yangını

Başakşehir çorapçılar sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, farikadan dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

Başakşehir çorapçılar sanayi sitesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, farikadan dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

Olay, Başakşehir İkitelli Caddesinde bulunan çorapçılar sanayi sitesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, farikadan dumanların çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülüyor.