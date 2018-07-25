Başakşehir’de yağmur kaza getirdi, tır yan yattı

Başakşehir’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak 2 araca çarptıktan sonra yan yattı.

Kaza, Atatürk Olimpiyat Stadı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce yağan yağmur yolu kayganlaştırdı. Atatürk Olimpiyat Stadı yolundan Bahçeşehir istikametine devam eden tır sürücüsü, kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti. Keskin virajda bariyerleri aşan tır, İkitelli istikametinden gelerek stat yoluna bağlanan 2 araca çarptıktan sonra yol kenarında yan yattı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadığı anlaşıldı. Tırdan dökülen mazot ve yağlar ekipler tarafından kumlama işlemi ile temizlendi. Polis olay yerinde incelemesine devam ederken trafik bir süre durdu.