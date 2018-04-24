Başı parmaklıklara sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Batman’da evin balkonundaki demir parmaklıklara başı sıkışan 5 yaşındaki çocuğu, itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kültür Mahallesi 2640. Sokakta meydana geldi. 5 yaşındaki Ali Torku adlı çocuğun başı evinin balkonunda bulunan demir parmaklıklara sıkıştı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuklarının başını demir parmaklıklar arasından çıkaramayan aile, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, titiz bir çalışmayla korkuya kapılmış olan küçük çocuğun başını sıkıştığı balkon korkuluklarından kurtardı.