Başkale’de yarı gömülü ceset bulundu

Van’ın Başkale ilçesindeki İran sınırı yakınlarında yarı gömülü halde bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Ortayazı Mahallesi kırsalında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yarı gömülü halde bir erkek cesedi buldu. Otopsi için Başkale Devlet Hastanesine getirilen cesedin İran uyruklu bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. İran uyruklu şahısın nasıl öldüğü veya öldürüldüğünün tespit edilmesi için cesedi Van Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.