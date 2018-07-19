Başkan Akyol’dan yavru köpeğin 3. katta askıda kalarak ölümüyle ilgili açıklama

Denizli Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, ilçede bir inşaatın 3’üncü katında yavru bir köpeğin iple askıda kalarak ölmesi olayıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu tür bir olayın bir insan eliyle yapılması fikri dahi kanımızı dondurmaktadır. Köpek aşırı sıcak ve açlık neticesinde bağlı olduğu ipten kurtulmak istemesi sonucu pencereye doğru yönelen ve buradan düştüğü yönünde olmuştur" dedi.

Denizli Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, ilçede bir inşaatın 3’üncü katında yavru bir köpeğin iple askıda kalarak ölmesi olayıyla ilgili açıklama yaparak, "Bu tür bir olayın bir insan eliyle yapılması fikri dahi kanımızı dondurmaktadır. Köpek aşırı sıcak ve açlık neticesinde bağlı olduğu ipten kurtulmak istemesi sonucu pencereye doğru yönelen ve buradan düştüğü yönünde olmuştur" dedi.

Tavas ilçesinde inşaat halindeki bir binanın 3’üncü katında yavru köpek iple asılı halde bulundu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, zabıta ekibi sevk edildi. Hayvan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından bir veteriner tarafından asılı bulunduğu yerden alındı. Olayın ardından yazılı açıklama yapan başkan Akyol, ilk bulguların köpeğin aşırı sıcak ve açlık neticesinde bağlı olduğu ipten kurtulmak istemesi sonucu pencereye doğru yönelmesi ve buradan düştüğü yönünde olduğunu söyledi. Başkan Akyol açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tavasımızda bugün maalesef oldukça üzücü bir hadise meydana geldi. İnşaat halindeki bir binada iple asılı halde bulunan yavru köpek canlımız ile ilgili olay duyulduğu andan itibaren emniyet güçlerimiz, veteriner ve zabıta ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Veterinerin yaptığı ilk ön incelemede yavru canlımızın burada uzun süre yalnız kaldığı, aşırı sıcak ve açlık neticesinde bağlı olduğu ipten kurtulmak istemesi sonucu pencereye doğru yönelmesi ve maalesef buradan düştüğü yönünde olmuştur. Emniyet Müdürlüğümüz olayın daha detaylı soruşturulması için olay yeri inceleme ekiplerini de buraya çağırmış ve daha kapsamlı bir netice alınabilmesi için gerekli tüm gayreti göstermektedir. Bu tür bir olayın bir insan eliyle yapılması fikri dahi kanımızı dondurmaktadır. Ümidimiz ve temennimiz ilçemizde bu tür bir caninin olmaması yönündedir. Yavru canlımızın ölümüyle ilgili kasten veya ihmalkarlık sonucu en ufak bir teşebbüs dahi varsa, bunun hem bir vatandaş hem de bir belediye başkanı olarak sonuna kadar takipçisi olacağıma tüm halkımız önünde söz veriyorum. İnsanlığımıza sığmayacak böyle bir olay bir insan eliyle yapılmışsa, o eli de o ele sahip cani zihniyeti de lanetliyorum. Şu an olay yeri inceleme ekiplerimizin detaylı sonuçlarını bekliyoruz."