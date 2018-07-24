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24 Temmuz 2018 Salı 11:57

Başkan Demircan: "Binanın ruhsatı, iskanı yok, kaçak bina"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu çökme tehlikesi bulunan binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Demircan, "3 bina tahliye edildi, elektriği ve suyu kesildi. Hayati bir tehlike şu anda insanlar için söz konusu değil. Bütün resmi kurumlar olarak tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Maalesef iskanı, ruhsatı yok, kaçak bina" dedi.

Başkan Demircan: 'Binanın ruhsatı, iskanı yok, kaçak bina'
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Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu çökme tehlikesi bulunan binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Demircan, "3 bina tahliye edildi, elektriği ve suyu kesildi. Hayati bir tehlike şu anda insanlar için söz konusu değil. Bütün resmi kurumlar olarak tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Maalesef iskanı, ruhsatı yok, kaçak bina" dedi.

Beyoğlu Sütlüce’de bulunan Fuaye Sokak’ta sabah saatlerinde bir inşaatın temel atma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Çökme tehlikesinin meydana geldiği 4 katlı binadaki vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edilirken, bina çevresinde ekipler geniş güvenlik önlemi aldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çökme tehlikesi bulunan binayla ilgili açıklamalarda bulundu. Temelinde toprak kayması yaşanan binanın kaçak olduğunu belirten Demircan, "Yoğun yağmurlardan dolayı istinat duvarının yıkılmasından sonra büyük bir tehlike yaşanıyor şu anda binada. Hep birlikte görüyoruz zaten. Olay bir buçuk saat önce oldu. Bu süre içerisinde belediyemiz müdahalesini sürdürüyor. 3 bina tahliye edildi, elektriği ve suyu kesildi. Hayati bir tehlike şu anda insanlar için söz konusu değil. Şu anda bütün resmi kurumlar olarak tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Maalesef iskanı, ruhsatı yok, kaçak bina" dedi.
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