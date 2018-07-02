ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:33

Başkan Erdal: "Kangal köpeği, standart dışı hayvan taşıma sonucunda öldü"

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal, kamera görüntülerinde ilçede bir kamyonun arkasına zincirle bağlı kangal cinsi köpeğin sürüklenerek ölmesinin standart dışı hayvan taşıma sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Başkan Erdal: 'Kangal köpeği, standart dışı hayvan taşıma sonucunda öldü'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal, kamera görüntülerinde ilçede bir kamyonun arkasına zincirle bağlı kangal cinsi köpeğin sürüklenerek ölmesinin standart dışı hayvan taşıma sonucunda meydana geldiğini söyledi.

Anamur Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ali Kubilay Erdal yaptığı açıklamada, "Standart dışı hayvan taşıma sonucunda kangal cinsi köpeğin, kamyondan atlamış ve bağlı olduğu zincire asılı kalarak can vermiştir. Üyelerimizin ihbarı sayesinde araç durdurulmuş olup jandarma, bölge trafik amirliği ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne haber verilmiştir. Kamyonda 13 adet, yasaklı ırk olmayan, karneli ve sahipli köpek tespit edilmiştir. Bölge veteriner hekimlerimizden ricamız üzerine, muayeneleri yapılmış ve sağlıklı oldukları gözlemlenmiştir. Taşıma, standart dışı olduğu için nakil uygun hale getirilene kadar geçecek süreçte köpekler tekmen geçici rehabilitasyon ve hayvan bakım evinde misafir edilecektir" diye konuştu.

Kaybedilen can için kamyon sürücüsüne 700 lira idari para cezasının kesildiğini ve aracın bağlandığını belirten Erdal, "Hayvana işlenen şiddet, tecavüz ve işkencenin TCK kapsamına alınmasını ve ağır hapis cezalarıyla yasalaşması için tüm sivil toplum kuruluşları olarak yetkilerden rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan hakkında adli soruşturma başlatılan sürücü S.Y. (53), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku