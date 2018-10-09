Başkan Lokman Çağırıcı binanın bulunduğu yerde açıklama yaptı

Bağcılar’da inşaat kazısı nedeniyle çökme riski bulunan binanın bulunduğu bölgeye gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, açıklamalarda bulundu. Başkan Çağırıcı, “Kum zemin olduğu için su patlak vermesiyle yeraltı suyu binanın yan yatmasına sebep oldu. Binadaki komşularımız tahliye edildi, kendilerine konaklama sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil, devamı için müteahhit arkadaşlarla ve bizlerle yapılanlarla vatandaşlar mağdur edilmeyecek” dedi.

Bağcılar’da inşaat kazısı nedeniyle çökme riski bulunan binanın bulunduğu bölgeye gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, açıklamalarda bulundu. Başkan Çağırıcı, “Kum zemin olduğu için su patlak vermesiyle yeraltı suyu binanın yan yatmasına sebep oldu. Binadaki komşularımız tahliye edildi, kendilerine konaklama sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil, devamı için müteahhit arkadaşlarla ve bizlerle yapılanlarla vatandaşlar mağdur edilmeyecek” dedi.

Bağcılar’da yanında inşaat kazısı yapılan bir bina çökme riski nedeniyle, çevresindeki 6 bina ise güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Çökme riski bulunan binada oturan vatandaşlar Bağcılar Belediyesi tarafından çevrede bulunan otellere yerleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı olay yerine gelerek, bina hakkında bilgiler alıp basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Yer altı suları binanın yatmasına sebep oldu”

Binanın bulunduğu bölgede açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tesellimiz can kaybının olmaması, önceden tedbir almamız bir olumsuzluğu etkiledi. Yer altı suyundan kaynaklanan bir ani çökme söz konusu. Zaten yan yatan binada baktığınız zaman yeni bir bina herhangi bir hasar söz konusu değil. Yapılan inşaatta gerek ruhsat açısından, gerek inşaat tekniği açısından herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Zemin kum zemin o anda su patlak vermesiyle yer altı suyu binanın yan yatmasına sebep oldu. Binadaki komşularımız tahliye edildi, kendilerine konaklama sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil, devamı için müteahhit arkadaşlarla ve bizlerle yapılanlarla vatandaşlar mağdur edilmeyecek” dedi.

“İş makinelerini çağırdık tedbirli olarak yıkacağız”

Binanın tedbirli bir şekilde yıkılacağını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Tabi her kazı yapıldığında hafriyat yapıldığında deprem bölgesi olması nedeniyle zaman zaman olumsuzluk yaşamaması nedeniyle vatandaşlarda bir takım söylemler oluşuyor. Biz aldığımız ihbarla hareketlilik başladı, onun öncesinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bina şu anda askıda, tahliyeye müsait değil. İş makinelerini çağırdık tedbirli olarak biz yıkacağız” diye konuştu.

“Bundan sonraki süreçte, kiralama ve eşya konusunda yardımcı olacağız”

Bina sakinlerini misafir ettiklerini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Biz kendilerini otelde ağırlıyoruz. Şu anda bir mağduriyet söz konusu değil. Bundan sonraki süreçte kiralama ve eşya konusunda yardımcı olacağız. Şu anda görünür itibariyle bir bina dışında hasar söz konusu değil. Tedbir amaçlı bina ile alakalı bir çalışma yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte kayma olan binada ve yanındaki bina ile birlikte ilave bir dönüşümü düşünüyoruz. Şu ana kadar 6 bina tahliye ettik. Tedbir amaçlı zeminde bir sıkıntı olduğu için 10 bina geçici olarak tahliye edildi. Bir binada hasar var, diğerlerinde hasar söz konusu değil” şeklinde konuştu.