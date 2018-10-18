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18 Ekim 2018 Perşembe 02:22

Başkan Murat Aydın, Ara Güler’in vefat ettiği hastaneye taziye dileklerini iletti

İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler’le vefat ettiği hastaneye gelerek taziye dileklerini ileten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Türkiye’nin geçmişini görmek ve geçmişini anlamak istiyorsak Ara Güler’in fotoğraflarına bakacağız” dedi.

Başkan Murat Aydın, Ara Güler'in vefat ettiği hastaneye taziye dileklerini iletti
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İstanbul’da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü fotoğrafçı Ara Güler’le vefat ettiği hastaneye gelerek taziye dileklerini ileten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, ”Türkiye’nin geçmişini görmek ve geçmişini anlamak istiyorsak Ara Güler’in fotoğraflarına bakacağız” dedi.

İstanbul’da hastaneye kaldırılan ve kalbi durduktan sonra tekrar çalıştırılan ünlü fotoğrafçı Ara Güler’in yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti. Ünlü Fotoğrafçı Ara Güler’in hayatını kaybettiği haberlerin ardından Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı diledi.

Hastaneye gelerek yakınlarına baş sağlığı dileyerek kısa bir açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, “Türkiye’nin geçmişini görmek ve geçmişini anlamak istiyorsak Ara Güler’in fotoğraflarına bakacağız. O gerçekten görsel bir hafızaydı. İyi bir insandı, açık gönüllü, açık sözlü, sözünü esirgemeyen, kucaklayan bu ülkenin bu toprakların çok önemli bir değeriydi. Mekanı cennet olsun, Allah sabırlar versin, hepimizin ülkemizin başı sağ olsun” dedi.
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