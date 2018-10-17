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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:21

Başkan Sungur: "Oğlumun olayı kaza"

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur, oğlunun otomobilin içinde silahla başından vurulmuş halde bulunması olayıyla ilgili olarak, "Olay, oğluma ait ruhsatlı silahın sehven ateş almasıyla gerçekleşmiş bir kazadır” dedi.

Başkan Sungur: 'Oğlumun olayı kaza'
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Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur, oğlunun otomobilin içinde silahla başından vurulmuş halde bulunması olayıyla ilgili olarak, "Olay, oğluma ait ruhsatlı silahın sehven ateş almasıyla gerçekleşmiş bir kazadır” dedi.

Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sungur yaptığı yazılı açıklamada, "14 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen oğlum Metin Sungur ile ilgili yerel haber kaynaklarına dayandırılarak yapılan ‘vurulma’ başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Evladımız yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken ulusal haber kaynaklarınca geçilen bilgiler maalesef aile olarak acımızı ikiye katlamıştır. Olay ulusal haber kaynaklarının kamuoyu ile paylaştığı gibi olmayıp, tamamen oğluma ait ruhsatlı silahın sehven ateş almasıyla gerçekleşmiş bir kazadır. Acılı bir baba olduğum unutularak, kurumsal kimliğim üzerinden olaya müdahale eden güvenlik güçlerimizi, sağlık ekiplerimizi dahi zan altında bırakacak şekilde yapılan haberler üzerine bu açıklamayı yapmam elzem olmuştur. Kazaya dair soruşturma devam ettiği gibi sağlık ekiplerinin aranmasından, güvenlik güçlerinin intikaline kadar anbean geçen zamanın kayıtlarına resmi kaynaklardan gazeteci kardeşlerimiz tarafından çok rahat ulaşılabilecekken insani değerleri göz ardı edilerek haberleştirilmiştir. Olayın sadece kaza ve ailece acımızın tarifsiz olduğunu tekrar ederken siz değerli basın mensubu kardeşlerimizin hassasiyetimizi göz önünde bulundurarak gerekli düzeltmeleri yapacağınızı ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.
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