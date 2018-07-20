İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, güzergahında meydana gelen kazayı görünce konvoyu durdurarak yetkililerden bilgi aldı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın bir programdan başka bir programa geçeceği güzergah üzerinde kaza meydana geldi. Sultangazi Metris Sapağında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi. Kazayı gören Başkan Uysal, konvoyu durdurarak makam aracından aşağıya indi. Kaza yerinde inceleme yaparak minibüs sürücüsünü dinleyen Başkan Uysal, yetkililerden kaza hakkında bilgi aldı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başkan Uysal, kazayı görünce konvoyu durdurdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, güzergahında meydana gelen kazayı görünce konvoyu durdurarak yetkililerden bilgi aldı.