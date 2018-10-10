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10 Ekim 2018 Çarşamba 21:21

Başkanlar trafik kazası geçirdi

Kütahya’nın Pazarlar İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Dumlupınar İlçe Belediye Başkanı Niyazi Tezcan trafik kazası geçirdi.

Başkanlar trafik kazası geçirdi
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Kütahya’nın Pazarlar İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Dumlupınar İlçe Belediye Başkanı Niyazi Tezcan trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, belediyelerin işleri ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Toplantısı için gittikleri Ankara dönüşü Afyonkarahisar yakınlarında yol ortasındaki çelik bariyerlere makam aracının sürtünmesi sonucu kaza geçirdi. Kazada, başkanlar yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili İHA muhabirine konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, "Hayat bir andan ibaret. Belediyemizin işleri için gitmiş olduğumuz Ankara dönüşü Afyon’a doğru yol alırken bir anlık dalgınlık neticesinde ortadaki çelik bariyerlere sürtünme neticesinde küçük bir kaza yaşadık. Şahsımda, bizimle beraber olan Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan ve şoförümüzde hiçbir sıkıntı olmadı. Aracımızda oluşan hasar kasko tarafından lokal boya yaptırılarak giderilecektir. Kasko tarafından sağlanan araç tahsisiyle işlerimizi takip etmeye devam edeceğiz. Rabbim cümlemizi her türlü kaza ve belalardan korusun" dedi.
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