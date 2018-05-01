Başkent’te 1 Mayıs kutlamalarında gerginlik

Ankara’da 1 Mayıs kutlamalarında bazı gruplar polisin kurduğu arama noktalarında uyarıları dikkate almayarak gerginlik çıkarttı.

Anadolu Meydanı’nda gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında grupların miting alanına alınması sırasında bazı kişiler polisin, "pankartları sopalarla ve metal parçalarla içeri alamayız" uyarılarını dikkatte almayınca bir anlık gerginlik çıktı. Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri geldi. Polis ekipleri, grubu sakinleştirdikten sonra pankartların bağlı olduğu sopaları aldı ve grubun alana girmesine müsaade etti.