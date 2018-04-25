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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:17

Başkent’te 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara’da yurda kaçak yollarla getirilerek büfe ve marketlerde satılan 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma...

Başkent'te 100 bin adet kaçak ilaç ele geçirildi
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Ankara’da yurda kaçak yollarla getirilerek büfe ve marketlerde satılan 100 bin ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu ülkeye kaçak yollardan getirilen ağrı kesici ve ateş düşürücü bazı ilaçların eczaneler yerine büfe ve marketlerde satıldığı belirlendi. Söz konusu ilaçların GİMAT Toptancılar Sitesi’nde bir iş yerinde depolandığını ve dağıtımının buradan yapıldığını tespit eden ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi A.U. gözaltına alınırken, yapılan aramada yaklaşık 100 bin adet ağrı kesici ve ateş düşürücü hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında "zehirli madde imal ve ticareti yapmak, satmak ya da satmak üzere dükkanında bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Öte yandan söz konusu ilaçları satın alan market ve büfelerin incelemeye alındığı kaydedildi. Yetkililer, vatandaşları eczane haricindeki yerlerden ilaç satın almamaları konusunda uyardı.
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