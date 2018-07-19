Başkent’te araç yangını korkuttu

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde park halindeki bir araç yandı. Yanan araç freni boşalıp hareket edince korku dolu anlar yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut Alsancak Mahallesi 2155 Sokak’ta park halindeki araçta yangın çıktı. Yanan aracın freni boşalınca hareket ederek bir kaç araca daha çarparak durdu. Araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.