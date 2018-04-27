Başkent’te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

Ankara’da polis tarafından yapılan ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim’de aranan 247 kişi yakalandı.

Ankara’da polis tarafından yapılan ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim’de aranan 247 kişi yakalandı.

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde gün boyunca 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya Asayiş, Uyuşturucu, Terörle Mücadele, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşan 5 bin 96 ekip ve 15 bin 924 personel katıldı. 111 bin 733 şahsın kontrol edildiği uygulamada uyuşturucudan 5, hırsızlıktan 11, yaralamadan 15, terörden 1, yoklama kaçağı 145 kişi, çeşitli suçlardan 70 şahıs olmak üzere adli makamlarca aranan toplam 247 kişi yakalandı. 8 bin 228 okul servis aracı kontrol edilerek, 232 okul servis aracına cezai işlem uygulandı. 17 bin 295 iş yeri kontrol edilerek, 115 iş yeri hakkında idari işlem gerçekleştirildi.