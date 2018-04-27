ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 12:37

Başkent’te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim

Ankara’da polis tarafından yapılan ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim’de aranan 247 kişi yakalandı.

Başkent'te çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetim
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ankara’da polis tarafından yapılan ’Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim’de aranan 247 kişi yakalandı.

Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde gün boyunca 81 ilde eş zamanlı "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması" yapıldı. Uygulamaya Asayiş, Uyuşturucu, Terörle Mücadele, Çocuk, Trafik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve güvenlik yönünden riskli olan bölgelerde özel harekat birimlerinden oluşan 5 bin 96 ekip ve 15 bin 924 personel katıldı. 111 bin 733 şahsın kontrol edildiği uygulamada uyuşturucudan 5, hırsızlıktan 11, yaralamadan 15, terörden 1, yoklama kaçağı 145 kişi, çeşitli suçlardan 70 şahıs olmak üzere adli makamlarca aranan toplam 247 kişi yakalandı. 8 bin 228 okul servis aracı kontrol edilerek, 232 okul servis aracına cezai işlem uygulandı. 17 bin 295 iş yeri kontrol edilerek, 115 iş yeri hakkında idari işlem gerçekleştirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku