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23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:21

Başkent’te dehşet, pompalı tüfekle annesini öldürdü

Başkent’te cinnet getiren bir şahıs, pompalı tüfekle annesini öldürdü.Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. saat 10.00 sıralarında 990 Sokak’ta bir apartman dairesinde ikamet eden annesi Z.İ.’nin...

Başkent'te dehşet, pompalı tüfekle annesini öldürdü
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Başkent’te cinnet getiren bir şahıs, pompalı tüfekle annesini öldürdü.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ. saat 10.00 sıralarında 990 Sokak’ta bir apartman dairesinde ikamet eden annesi Z.İ.’nin evine gitti. Bir anda alevlenen tartışma sonucu S.İ. evde bulunan pompalı tüfeği annesine doğrulttu. Anne bir türlü oğlunu sakinleştiremedi. Aniden cinnet getiren S.İ. tüfeği ateşleyerek annesini vurdu.

Silah sesini duyan komşular hemen eve koştu. Şahıs kapıyı açmayınca, durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri polis eşliğinde binaya çıktı. Annesini vuran S.İ. polisleri görünce kapıyı açtı ve teslim oldu. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde kalan 2 çocuk annesi Z.İ.’nin öldüğünü tespit etti.

Aile yakınları sinir krizleri geçirdi

Ekipler durumu savcı ve Olay Yeri İnceleme birimine bildirdi. Savcının inlemelerinin ardından olayla ilgili deliller titizlikle toplandı. Toplanan deliller sonrası annenin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ailenin yakınları evin önüne akın etti. Evin önünde toplanan kalabalık arasında bazı kişiler sinir krizleri geçirdi.

Annesini öldüren S.İ.’nin yakın zamanda evlendiği ve ardından boşandığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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