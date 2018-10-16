ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:19

Başkent’te dolmuş kazası: 10 yaralı

Başkent’te dolmuş ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Başkent'te dolmuş kazası: 10 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Başkent’te dolmuş ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Özevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvedik Caddesi üzerinde seyreden S.K. yönetimindeki 06 J 0465 plakalı dolmuş, cadde üzerindeki bir benzinlikten çıkan yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

10 kişi yaralandı

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye erleri de araçta sıkışan otomobil sürücüsünü kurtarmak için çalışmalara başladı. Kaza neticesinde yaralanan dolmuşta bulunan 9 kişi ile otomobil sürücüsü tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görgü şahidi bir vatandaş, otomobilin benzinlikten kontrolsüz bir şekilde çıktığını belirterek, "Dolmuşun çok hızlı olduğunu düşünmüyorum. Otomobil hiç durmadan yola çıktı. Dolmuşçu frene bastı ama arabaya vurdu" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku