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03 Temmuz 2018 Salı 10:31

Başkent’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında tanık beyanları ile FETÖ/PDY örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon neticesinde şüphelilerden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahıslarla ilgili arama faaliyeti ise devam ediyor.
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