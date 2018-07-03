Başkent’te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen 6 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kara Havacılık Komutanlığına ilişkin soruşturma dosyasında tanık beyanları ile FETÖ/PDY örgüt üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon neticesinde şüphelilerden 3’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şahıslarla ilgili arama faaliyeti ise devam ediyor.