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02 Temmuz 2018 Pazartesi 05:33

Başkent’te fırında yangın çıktı: 1 ölü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.Olay, Keçiören ilçesinin Ayvalı Caddesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fırından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye...

Başkent'te fırında yangın çıktı: 1 ölü
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Keçiören ilçesinin Ayvalı Caddesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Fırından alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, dükkanı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında içeride kalan Abdullah Bektaş’ın mesai arkadaşları ve mahalle sakinleri endişeyle beklerken, itfaiye ekipleri içeride yaptığı incelemelerde Bektaş’ı yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Bektaş’ın cesedi, otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Ailesi sinir krizi geçirdi

Abdullah Bektaş’ın çalıştığı fırında yangın çıktığını öğrenen yakınları olay yerine koştu. Bir yakını olay mahaline girmek isterken Polis ekipleri tarafından güçlükle durduruldu. Fırından, Bektaş’ın cansız bedeninin çıktığını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahaleleriyle güçlükle sakinleştirildi.

Mahalle sakinleri ile Polis arasında arbede yaşandı

Yanan binaya yaklaşmak isteyen mahalle sakinleriyle polis arasında küçük çaplı bir arbede çıktı. Bazı mahalle sakinleri emniyet şeridini aşmak isteyince Polis müdahalede bulundu. Ekipler, etrafta bekleyen vatandaşların yangın dolayısıyla etrafa dağılan dumandan etkilenmemesi için emniyet şeridini geniş bir çevreden çekti.
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