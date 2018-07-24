Başkent’te fırtınada ağaçlar devrildi

Ankara’da etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Bazı otomobiller devrilen ağaçların altında kalırken, Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin sürekli uygulama yaptığı alanda bugün kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi....

Ankara’da etkili olan fırtınada ağaçlar devrildi. Bazı otomobiller devrilen ağaçların altında kalırken, Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin sürekli uygulama yaptığı alanda bugün kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ağacın devrilmesine şahit olan Tayfun Güneş, “Polisimiz şans eseri kurtuldu” dedi.

Ankara’da saat 15.30 sıralarında aniden başlayan fırtına, birçok ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Özveren Sokak ve Neyzen Tevfik Sokak’ta da iki ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar, park halindeki 06 ET 9919, 06 BEA 995 ve 06 VMS 17 plakalı araçların üzerine düştü. Şans eseri ağaçların altında kimsenin olmaması bir faciayı önlerken, araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Özveren Sokak’ta ağacın düşme anını balkondan gören vatandaş, “Fırtına bir anda çıktı. Bende pencereleri kapatıyordum. Ağaç bir anda belinden kırıldı ve araçların üzerine devrildi. Yaralanan kimse yok. Ağaçlar kırıldı kırılacak. Bu ağaçlar için belediyeye çok defa başvurdum” şeklinde konuştu.

“Polisimiz şans eseri kurtuldu”

Ankara-Samsun otoyolu 1011. Kavşağı’nda da bir ağaç yol üzerine devrildi. Ayrıca Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde trafik polislerinin sürekli uygulama yaptıkları alanda bir ağacın dalı koparak kaldırıma düştü. Polis ekiplerinin sürekli uygulama yaptığı alanda bugün kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Olaya tanık olan Tayfun Güneş, “Ben sürekli bu yolu kullanıyorum. Burada her gün polis ekipleri bulunuyor. Bugün Allah’ın hikmeti ekipler burada değil. Polisimiz şans eseri kurtuldu. Bahar gelmeden bunların kontrolü yapılmalı. İstanbul’da gördünüz bina yıkıldı. Doğal afet bu, olabilir. Önlem almak lazım” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında vatandaşlar ilgili yerlere bilgi verdi. Belediye ekipleri, yollara devrilen ağaçların kaldırılması için hummalı bir çalışma başlattı.