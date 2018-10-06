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06 Ekim 2018 Cumartesi 12:25

Başkent’te inşaatta istinat perdesi çöktü: 2 yaralı

Ankara’daki bir inşaatta demir istinat perdesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.Olay, saat 10.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakupabdal Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde çalışan kalıp ustalarının,...

Başkent'te inşaatta istinat perdesi çöktü: 2 yaralı
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Ankara’daki bir inşaatta demir istinat perdesinin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakupabdal Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde çalışan kalıp ustalarının, demir istinat perdesi döşediği sırada iş kazası yaşandı. Şantiye alanındaki vincin demirlere çarpmasıyla birlikte istinat perdesi çöktü. Üzerine demir düşen 2 işçi yaralanırken, durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, detaylı tedavileri yapılmak üzere Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı.
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