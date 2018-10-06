Başkent’te işadamına yapılan saldırıda güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Başkentte Yenimahalle ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi’nde iş adamı Nuri Muhammet Yaman’a yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların olay yerine gelişleri ve kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Başkentte Yenimahalle ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi’nde iş adamı Nuri Muhammet Yaman’a yönelik düzenlenen saldırı ile ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganların olay yerine gelişleri ve kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Keresteciler Sanayi Sitesi Uzayçağı Caddesi’nde iş adamı Nuri Muhammet Yaman’a 5 Eylül’de silahlı saldırı düzendi. Düzenlenen saldırıda Yaman yaralandı. polisin yaptığı çalışmalarda saldırı öncesine ve sonrasına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarından yola çıkan polis ekipleri organize suç örgütüne yönelik doüzenlenen operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklandı.