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17 Ekim 2018 Çarşamba 14:52

Başkent’te izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı

Ankara’da izinsiz kazı yapan şahıslar, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Başkent'te izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı
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Ankara’da izinsiz kazı yapan şahıslar, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 12 Ekim tarihinde Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Çiledağ mevkiinde B.Y., A.E.L. ve M.C.S. isimli şahıslar izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Olayda 9 adet tarihi obje ile şüphelilerin kazıda kullandıkları 4 adet maden arama çubuğu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet el dürbünü, 3 adet dedektör ve 9 adet çakıl taşı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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