ASAYİŞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:00

Başkent’te kaçak akaryakıt operasyonu

Ankara’da bir dolmuşun arkasına kurduğu düzenek yardımıyla seyyar şekilde gezerek kaçak akaryakıt satan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 bin 202 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Başkent'te kaçak akaryakıt operasyonu
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Ankara’da bir dolmuşun arkasına kurduğu düzenek yardımıyla seyyar şekilde gezerek kaçak akaryakıt satan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 bin 202 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar neticesinde Kahramankazan ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapan D.Ö. isimli şahıs tespit edildi. Harekete geçen ekipler, D.Ö.’yü takibe aldı. Yapılan takip sonucunda şahsın İmrendi Mahallesi’ndeki bir barakadan santrifüj desteğiyle 33 D 6407 plakalı dolmuşun arka kısmındaki fiber tanka akaryakıt çektiği belirlendi. Şahsın akaryakıtları seyyar şekilde dolaşarak özellikle kamyon sürücülerine sattığını belirleyen Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla D.Ö.’yü gözaltına aldı. Operasyonda 3 bin 202 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan D.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan işlem başlatılırken, zanlının aynı suçtan 9 adet kaydının olduğu belirlendi.
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