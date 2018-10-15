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15 Ekim 2018 Pazartesi 07:50

Başkentte korkutan yangın

Ankara’da bir binada çıkan yangında mahsur bina sakinlerini itfaiye ekipleri kurtardı. 20 kişinin dumandan etkilendiği yangında 10 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Alınan bilgiye göre, olay sabaha karşı saat 05.30 sularında Keçiören’e...

Başkentte korkutan yangın
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Ankara’da bir binada çıkan yangında mahsur bina sakinlerini itfaiye ekipleri kurtardı. 20 kişinin dumandan etkilendiği yangında 10 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, olay sabaha karşı saat 05.30 sularında Keçiören’e bağlı Esertepe Mahallesi Melike Sokak’ta bulunan 8 katlı bir binanın kottan ikinci katında bulunan bir dairede meydana geldi. 4 üniversite öğrencisinin oturduğu daireden yükselen dumanları gören apartman sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerini bekleyen bina sakinleri apartman boşluğunu dolduran yoğun duman nedeniyle pencere ve balkonlara çıkarak yardım bekledi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahalede bulunurken, 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) binadakileri tahliye etmek için çalışma başlatırken polis ekipleri çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekipleri balkon ve pencerelerde yardım bekleyen vatandaşları itfaiye araçlarının merdivenleriyle mahsur kalanları kurtarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın söndürülürken, apartmanda mahsur kalan ve aralarında 6 aylık bir bebek ile 80 yaşındaki bir kadının da bulunduğu 20 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişinin içerisinden yoğun dumandan etkilenen 10 kişi ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.
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