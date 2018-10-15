Başkent’te tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Ankara’da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ankara’da jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin İstanbul’dan Ankara’ya tarihi eserler getireceği yönünde ihbar alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonla R.Ş. isimli şahsın otomobilini Kahramankazan ilçesi Kışla otoban gişelerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramalar sonucunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait 30 adet tarihi eser ele geçirildi. Tespit edilen suç ile ilgili 2 kişi hakkında adli işlemin başlatıldığı öğrenildi.