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16 Ekim 2018 Salı 08:21

Başkent’te tarihi eser kaçakçılığının terör bağlantısı ortaya çıkarıldı

Ankara’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri pazarlayacağı belirtilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, eski paraların yanı sıra FETÖ ve PKK’ya ilişkin belgelere ulaşıldı.

Başkent'te tarihi eser kaçakçılığının terör bağlantısı ortaya çıkarıldı
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Ankara’da Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri pazarlayacağı belirtilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, eski paraların yanı sıra FETÖ ve PKK’ya ilişkin belgelere ulaşıldı.

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesinde bir otomobilin bagajında çok miktarda tarihi eser bulunduğu yönünde bilgi alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan uygulama sonucunda durdurulan otomobilde Bizans ve Roma dönemine ait altın ve bronz sikkeler ile Roma dönemine ait kartal figürüne ulaştı. Araçta ayrıca bir bilgisayar, birden fazla harici bellek, CD, doküman, bir tabanca ve 69 bin 800 lira para ele geçirildi.

Şüphelilere ait dijital materyallerde yapılan incelemelerde, FETÖ ve PKK’ya ait bazı doküman ve notlar bulundu. Bölücü terör örgütünün Kandil Dağı’ndaki kamplarından birinin koordinat bilgilerinin de olduğu bazı notlar aldıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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