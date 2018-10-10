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10 Ekim 2018 Çarşamba 08:33

Başkent’te toprak kayması

Ankara’da toprak kayması sonucu bulvara inen kaya parçaları kazaya neden oldu. Dev kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulan otomobilde maddi hasar oluştu.

Başkent'te toprak kayması
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Ankara’da toprak kayması sonucu bulvara inen kaya parçaları kazaya neden oldu. Dev kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-Samsun karayolu kenarında Mamak Köprüsü’nün 100 metre ilerisinde bulunan yamaçta toprak kayması meydana geldi. Kopan kaya parçaları, toz bulutu eşliğinde bulvar üzerine yuvarlandı. Dev taşlar yolun sağ şeridini kapatırken, o esnada bulvarda seyreden 06 HZ 335 plakalı otomobil sürücü Bayram Çevik’in son anda yaptığı manevra sayesinde taş yığını arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Sürücü olayı yara almadan atlatırken, kaya parçalarına çarpan otomobilde hasar oluştu. Aracı hemen güvenli bir yere çeken sürücü, ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, yol üzerinde işaretlemeler yaparak çevre güvenliği aldı. Toprak kaymasının devam etmesi riski nedeniyle belediye ekiplerine haber verildi.

Sabah saatlerinde işe giderken bir anda toz bulutunun arasında kaldığını belirten Bayram Çevik, “Yukarıdan taşlar uçtu önüme, kaçmaya çalıştığım halde taşlar aracın altına girerek zarar verdi” dedi.
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