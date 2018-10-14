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14 Ekim 2018 Pazar 04:43

Başkent’te trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilin altında kalan yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,...

Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı
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Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Otomobilin altında kalan yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dumlupınar Bulvarı üzerinden şehir merkezi istikametinde seyreden 06 V 5559 plakalı otomobil, ODTÜ ana giriş kapısının önündeki yan varyantta sürücü Y.G.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yoldan çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, reklam panosuna çarparak takla attı. Kaza nedeniyle otomobil hurda yığınına dönerken, yolculardan Ö.K. ters dönen otomobilin altında kaldı. Sürücü Y.G. ile D.G. de kazada yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Araç altında kurtarılmayı bekleyen Ö.K.’nın yardımına koşan itfaiye erleri, kurtarma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri, Y.G. ile D.G.’yi ambulanslara alarak ilk müdahalede bulundu. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu aracın altından yaralı halde kurtarılan Ö.K. da sedyeyle ambulansa alındı. Şahıslar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, tedavi edilmek üzere çevre hastanelere sevk edildi.

Yolda başka kazaların yaşanmasına engel olmak için polis ekiplerince trafik önlemleri alındı. Araç daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.
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