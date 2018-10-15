Başkent’te uyuşturucu satıcılarına darbe: 20 kişi tutuklandı

Başkent’te polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 110 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkent’te polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 110 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, satın alma, bulundurma suçları ile ilgili 55 ayrı olayda toplam 110 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerden 20’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda 1 kilo 666 gram esrar, 3 kilo 214 gram eroin, 189 gram kokain, 35 adet extacy, 3 kilo 115 gram skunk, 73 gram bonzai, 76 gram metamfetamin, 68 adet sentetik ecza maddesi, 5 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 230 TL ve 20 avro ele geçirildi.