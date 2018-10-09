Başkent’te uyuşturucu satıcılarına darbe: 23 kişi tutuklandı

Başkent’te polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 81 şahsa işlem yapıldı, 23 şahıs tutuklandı.

Başkent’te polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde yaptıkları çalışmalarda 81 şahsa işlem yapıldı, 23 şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir hafta içerisinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, satın alma, bulundurma suçları ile ilgili 25 ayrı olayda toplam 81 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerden 23’ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlarda, bin 799 gram esrar, 92 gram eroin, 67 gram kokain, 8 adet extacy, 519 gram skunk, 9 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 535 TL ele geçirildi.