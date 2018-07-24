Başkent’te zehir tacirlerine darbe

Başkent’te zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 145 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 16-22 Temmuz tarihleri arasında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 20 ayrı olayda; 118 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, 25 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma, 2 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 145 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Olaylar ile ilgili yakalanan şüphelilerden 27’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi, 79’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 38 şahıs adli kontrolle, 1 şahıs ise savcılıktan serbest kaldı.

Ayrıca bu yakalamalarda; 855 gram esrar maddesi, 67 gram eroin maddesi, 27 adet captagon hap, 252 gram bonzai maddesi, bin 113 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 110 TL ele geçirildi.