ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 10:22

Başkent’te zehir tacirlerine darbe

Başkent’te zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 145 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Başkent'te zehir tacirlerine darbe
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Başkent’te zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 145 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 16-22 Temmuz tarihleri arasında “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma suçları” ile ilgili 20 ayrı olayda; 118 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, 25 şüpheli şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanma, 2 şüpheli şahsa ise diğer suçlardan olmak üzere toplam 145 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Olaylar ile ilgili yakalanan şüphelilerden 27’si Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi, 79’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 38 şahıs adli kontrolle, 1 şahıs ise savcılıktan serbest kaldı.

Ayrıca bu yakalamalarda; 855 gram esrar maddesi, 67 gram eroin maddesi, 27 adet captagon hap, 252 gram bonzai maddesi, bin 113 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 110 TL ele geçirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku