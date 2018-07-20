ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Temmuz 2018 Cuma 12:55

Basra’da gösteriler devam ederken, Bağdat’ta gösteri hazırlığı

Irak’ın Basra kentinde halkın düzenlediği gösteriler devam ederken, Bağdat’ta gösteri hazırlığı yapılıyor.

Basra'da gösteriler devam ederken, Bağdat'ta gösteri hazırlığı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Irak’ın Basra kentinde halkın düzenlediği gösteriler devam ederken, Bağdat’ta gösteri hazırlığı yapılıyor.

Irak’ın güneyinde işsizlik, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve yolsuzluk protestoları devam ederken sosyal medyada başkent bu akşam Bağdat’ta gösteri yapmak için çağrılar yapılıyor.

Gösterilerin ilk başladığı Basra kentinde yüzlerce gösterici yine sokağa dökülerek hükümet karşıtı sloganlar attı. Kent merkezindeki gösteriler olaysız devam ediyor. Misan kentinde ise göstericiler Irak - İran arasındaki el-Müşeyib sınır kapısına giden yolu kapattı.

Bugün başkent Bağdat’ta büyük bir gösteri yapılması bekleniyor. Soysal medya üzerinden gösteri çağrıları yapan aktivsitler gösterinin ülkenin geneline yayılması isteğinde bulundu.

Öte yandan, Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Necef, Müsenna ve Misan illerinde gözaltına alınan göstericilerden 336’sı serbest bırakıldığını duyurdu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku